В Крыму обнаружили корабль, пропавший 75 лет назад

Ученые заявили об обнаружении немецкого парохода Birgit, пропавшего у берегов Крыма в годы Второй мировой войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пароход был спущен на воду в 1924 году в Дании. После оккупации перешел под контроль Франции под названием «St. Etienne». В ноябре 1942 года захвачен немецкими войсками во время оккупации южной Франции. 12 июня 1943 года транспортные суда «Birgit» и «Helvetia» в сопровождении конвоя из румынских канонерских лодок и десантных барж у берегов Евпатории попали под обстрел советских самолетов-торпедоносцев. «Birgit» затонул. Исторические источники сообщают координаты гибели корабля, тем не менее, его долго не могли найти в указанном месте: в 2,5 км от этой точки был найден немецкий транспорт, но считалось, что у него другое название.

Еще два корабля лежат на удалении 8 и 10 километров от указывающейся в источниках точки, но они до сих пор серьезно не исследовались.

В конце 2017 года ученые Черноморского центра подводных исследований изучили один из этих объектов: с борта подняли ряд вещей, которые помогли идентифицировать пароход, – это оказался тот самый «Birgit».

Археологи обследовали и другой немецкий пароход со схожей судьбой.

Как уже сообщал «Новый День», весной минувшего года недалеко от Евпатории на глубине 90 метров дайверы обнаружили немецкий пароход «Boy Federsen», затонувший в 1943 году. Предполагается, что на этом корабле фашисты пытались вывезти из Крыма культурные и прочие ценности.

Пароход был спущен на воду в 1914 году в Германии, в 1919 его передали англичанам, потом испанцам, затем его снова выкупили немцы, а в 1931 году его купил Советский Союз, корабль переименовали в «Харьков». В августе 1941 года при отступлении советских войск был взорван в Николаеве. Однако немцы подняли судно с грунта, отремонтировали и снова ввели в строй. 10 августа 1943 года транспортные суда «Boy Federsen» и «Варна» под охраной конвоя вышли из Севастополя в Констанцу. Вечером конвой был атакован пятью советскими самолетами. В 15 километрах от Евпатории «Boy Federsen» затонул.

Вещи, поднятые с затонувших немецких пароходов, передали в музей подводной археологии в Феодосии.

Евпатория, Варвара Бурлакова

Евпатория. Другие новости 11.01.18

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