В Крыму обнаружили немецкий пароход, пытавшийся вывезти с полуострова награбленные ценности

Публикации за 26.04.17

Недалеко от Евпатории обнаружен немецкий пароход «Boy Federsen», затонувший в 1943 году. Предполагается, что на этом корабле фашисты пытались вывезти из Крыма культурные и прочие ценности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пароход был спущен на воду в 1914 году в Германии, в 1919 его передали англичанам, потом испанцам, затем его снова выкупили немцы, а в 1931 году его купил Советский Союз, корабль переименовали в «Харьков». В августе 1941 года при отступлении советских войск был взорван в Николаеве. Однако немцы подняли судно с грунта, отремонтировали и снова ввели в строй.

«Boy Federsen» на верфях Николаева (1942 г.)

10 августа 1943 года транспортные суда «Boy Federsen» и «Варна» под охраной конвоя вышли из Севастополя в Констанцу. Вечером конвой был атакован пятью советскими самолетами. «Boy Federsen» получил пробоину в корме с левого борта. Примерно через полчаса был пробит и правый борт. В течение последующих 10 минут судно получило еще несколько повреждений. Корабль решили отбуксировать в ближайший порт, но в 15 километрах от Евпатории он затонул.

Дайверы обнаружили пароход на глубине около 90 метров. В ближайшее время в район находки отправят специализированную экспедицию, которая тщательно изучит найденный объект. После этого будет решаться вопрос о подъеме судна.

Евпатория, Варвара Бурлакова

Евпатория. Другие новости 26.04.17

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