Эксперт: Европа устала поддерживать украинскую коррупцию

Евросоюз устал кормить коррупционную Украину и начинает сокращать финансирование.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЕС по-прежнему отказывается перечислить «Незалежной» 600 млн евро, пока та не выполнит все без исключения пункты экономического соглашения. В декабре 2017 заявлялось, что не исполнены минимум 4 пункта из 21. Президент Украины Петр Порошенко вновь обратился к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру и попросил денег.

Вчера глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что 4 пункта по-прежнему не выполнены и Брюссель призывает Киев срочно создать Антикоррупционный суд.

По словам политического аналитика Владислава Гулевича, отказ Евросоюза переводить Украине 600 миллионов евро связан, в первую очередь, с тем, что выделенные ЕС средства оседают в карманах киевского режима, который не спешит проводить выгодные Западу реформы. В тоже время политолог подчеркивает: если требования Европы все же будут выполнены, то Запад в разы усилит свое влияние на «Незалежную».

«В Брюсселе устали наблюдать за тем, как на Украине откровенно разворовываются средства, выделяемые для проведения реформ. Поскольку Украина является, по большому счету, государством-банкротом, а ее правительство – это политические временщики, то конечно, они не будут заниматься решением стратегических, долгосрочных задач, а будут решать свои, частные. Поэтому все деньги, которые Брюссель выделяет Украине, в основной массе оседают в карманах украинских чиновников», – заявил Гулевича.

Он подчеркивает, что с каждым годом Запад будет сокращать финансовую помощь Украине: «Евросоюз урежет помощь Украине, потому что она становится неудобоносимым бременем для европейской политики. И чем дальше от сегодняшнего момента, чем дальше от 2014 года, когда произошел госпереворот, тем меньше желания будет у Брюсселя финансово помогать Украине», – заключил эксперт.

Напомним, в 2015 году ЕС одобрил программу помощи Киеву на сумму 1,8 миллиарда евро. Сумму разбили на три равные части. Украина успела получить две выплаты.

Однако в ноябре прошлого года еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению ЕС Йоханнес Хан раскритиковал результаты борьбы с коррупцией на Украине. Тогда представитель Евросоюза намекнул «Незалежной», что речь идет не только о том, чтобы создать необходимые институты и законодательство, но и реализовать законы на практике: «Как раз в этом у международного сообщества все больше иссякает терпение». Через некоторое время было объявлено о приостановке третьего транша.

Киев, Анастасия Зук

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