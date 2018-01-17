Всемирный банк хочет оставить Украину ни с чем – виноват антикоррупционный суд

Во Всемирном банке (ВБ) заявили: если Украина примет законопроект об антикоррупционном суде в его сегодняшней редакции, то Киев не увидит кредита на 800 миллионов долларов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ВБ отмечают, что документ в редакции, которую предложил президент «Незалежной» Петр Порошенко, не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.

«Законопроект требует пересмотра норм, чтобы он соответствовал рекомендациям Венецианской комиссии и удовлетворял требования Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около 800 миллионов долларов на поддержку ключевых реформ на Украине», – говорится в письме главы представительства Всемирного банка на Украине, в Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен, направленном спикеру Верховной рады Андрею Парубию и главе администрации президента Игорю Райнину. Кахконен отмечает, что большинство требований ВБ совпадает с перечисленными в письме МВФ: Украине рекомендуют определиться с точным количеством судей и квалификационным требованиям к ним и отменить квотной принцип их назначения. Также ВБ предлагает ветировать кандидатуры нечестных претендентов и учесть рекомендации об изменении подсудности антикоррупционного суда.

Между тем, украинские парламентарии собираются на текущей сессионной неделе рассмотреть нашумевший законопроект в нынешнем виде. Порошенко настаивает: документ можно будет доработать после его принятия в первом чтении. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко также отмечает, что законопроект будет принят, а после его доработают и учтут требования, на которые указывают западные спонсоры Украины: «Я думаю, в марте мы будем иметь принятый законопроект, и у нас будет несколько месяцев для того, чтобы суд заработал», –заявляет Геращенко.

Стоит отметить, что с 2014 года ВБ оказал Украине «поддержку» на сумму более чем 5,5 млрд долларов.

Как сообщал «Новый День», в декабре 2017 Евросоюз отказался перечислить «Незалежной» 600 млн евро, пока та не выполнит все без исключения пункты экономического соглашения.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 17.01.18

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