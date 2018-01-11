«Крымтроллейбус» – всё: «рогатые» и недвижимость переходят «Крымавтотрансу»

ГУПы «Крымтроллейбус» и «Крымавтотранс» станут единым целым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», распоряжение об объединении опубликовано на сайте крымского правительства. «Реорганизовать государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымавтотранс» в форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтроллейбус». Установить, что ГУП РК «Крымавтотранс» является правопреемником прав и обязанностей ГУП РК «Крымтроллейбус», – уточняется в документе.

Комиссию по прекращению деятельности «Крымтроллейбуса» возглавит генеральный директор предприятия Илья Прокопьев, который был назначен на данную должность в ноябре прошлого года. Об итогах процесса Прокопьев должен доложить до 1 марта текущего года.

В «Крымавтотрансе» РИА «Новый День» не смогли оперативно прокомментировать причины объединения. Телефон пресс-службы министерства транспорта Крыма на момент написания материала упорно не отвечал.

Между тем, в ноябре прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал деятельность реорганизуемого ГУПа. Он пригрозил руководству проверками компетентных органов. А первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Рыбак утверждал, что предприятие не выполняет план доходов и ГУП, по сути, является убыточным.

Отметим, что в течение 2016 – 2017 годов «Крымтроллейбус» взял в лизинг 111 новых троллейбусов. При этом, по оценкам экспертов, парк предприятия является одним из самых современных пв России.

После передачи «Крымтроллейбуса» его приемнику достанутся в «наследство» 300 троллейбусов, троллейбусные ремонтные мастерские, диспетчерские пункты и автотранспорт.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 11.01.18

В Госдуме посоветовали жителям Крыма не платить за капремонт чужих домов. / В Крыму рассчитывают установить новый рекорд по сбору зерновых. / Учебник по истории РФ отправили на экспертизу из-за записи о Крыме. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»