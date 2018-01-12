Платежные терминалы в Крыму не хотят принимать деньги с символами Севастополя

Платёжные терминалы в Крыму оказались неготовы к введению в оборот новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», банковские устройства отказываются принимать «билеты Банка России» с изображением Памятника затопленным кораблям в Севастополе и с символами Владивостока.

Крупнейший оператор платёжных терминалов на территории полуострова уверяет, что проблема носит временный характер, но сроков ее решения, тем не менее, не называет.

«Эти банкноты только введены в оборот. Нужно немножко подождать. О проблеме мы знаем, специалисты уже занимаются её решением», – цитирует севастопольский новостной портал ForPost специалистов из техподдержки компании.

При этом в одном из крупнейших банков Крыма советуют пользоваться терминалами в отделениях организации, которые «оборудованы всем необходимым, чтобы без проблем работать с новыми банкнотами».

Как уже сообщал «Новый День», новые деньги поступили в оборот 15 октября 2017. Первыми их получили Москва, Крым и Дальний Восток. Символы для банкнот были выбраны по итогам общероссийского голосования в 2016 году. Из более 5 тысяч заявок в промежуточный список конкурса вошли 76 предложений с различными достопримечательностями из 49 регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из этого списка были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса в голосовании приняли участие более 3 миллионов человек, наибольшее число голосов было отдано за символы Дальнего Востока и Севастополя.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 12.01.18

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