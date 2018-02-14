Деньги с ограничениями: в Крыму не могут «подружить» новые купюры с платежными терминалами

В Крыму четвертый месяц не могут отладить механизм взаимодействия платежных терминалов и новых купюр с символами Севастополя и Дальнего Востока.

Как передает РИА «Новый День», у жителей полуострова возникают проблемы с оплатой 2000-ми и 200-рублевыми купюрами коммунальных услуг, пополнением счета и денежными переводами через терминалы – устройства отказываются принимать новые банкноты.

Как рассказали РИА «Новый День» сотрудники керченского отделения одного из крупнейших банков Крыма, «терминалы пока не настроены на новые купюры». Когда это случится, банкиры не знают, но заявляют, что в Керчи ни в одном из отделений их учреждения оплатить услуги новыми деньгами через терминал не получится.

О подобных сложностях заявляют и жители крымской столицы. «Когда надо заплатить за «коммуналку», иду менять 2000-е купюры. В очереди стоять в кассу все равно дольше получится», – рассказал житель Симферополя.

Примечательно, что еще месяц назад руководство этого банка советовало пользоваться именно их терминалами в отделениях организации, так как они «оборудованы всем необходимым, чтобы без проблем работать с новыми банкнотами». Между тем, новые «билеты Банка России» активно поступают в Крым: ими выплачивают зарплату и загружают банкоматы.

Как уже сообщал «Новый День», новые деньги поступили в оборот 15 октября 2017. Первыми их получили Москва, Крым и Дальний Восток. Символы для банкнот были выбраны по итогам общероссийского голосования в 2016 году. Из более 5 тысяч заявок в промежуточный список конкурса вошли 76 предложений с различными достопримечательностями из 49 регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из этого списка были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса в голосовании приняли участие более 3 миллионов человек, наибольшее число голосов было отдано за символы Дальнего Востока и Севастополя.

Керчь, Галия Шакирова

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