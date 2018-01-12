Военный эксперт: Украина рискует встать в один ряд с террористами

В министерстве обороны Украины отрицают свою причастность к атакам беспилотников на российские военные базы в Сирии. С таким заявлением выступила пресс-секретарь главы министерства Виктория Кушнир.

«Это очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения, и конечно, эта информационная атака делается, прежде всего, чтобы прикрыть действия РФ сейчас в Крыму и в Донецке и Луганске, куда поставляют вооружение из РФ», – сообщила Кушнир.

Напомним, по словам начальника управления строительства и развития системы применения БПЛА Генерального штаба ВС РФ генерала-майора Александра Новикова, взрывчатка, которую несли беспилотники террористов в ночь атаки с 5 на 6 января, могла быть произведена на украинском заводе. По его словам, в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Причем он не мог быть изготовлен в кустарных условиях или извлечен из других боеприпасов. Это вещество производится, в том числе, на Украине – на Шосткинском заводе химических реактивов. Сейчас специалисты точно устанавливают страну-производителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причастность Украины к атаке террористов считает возможной и военный эксперт, экс-глава разведки Черноморского флота Владимир Соловьев. По его словам, в случае если это будет доказано специалистами, то России следует принять меры для закрытия канала поставки взрывчатого вещества, иначе борьба с беспилотниками будет бесполезной. При этом Соловьев считает, что Украине в таком случае не удастся изобразить из себя просто поставщика, непричастного к операциям боевиков.

«Если ты связан с исполнителями и сам производишь взрывчатые вещества, то ты тоже являешься исполнителем и виновником этих бед. Потому что они (страна-поставщик взрывчатого вещества для боевиков – прим. «НД») знают, для чего делают и за что им деньги платят», – рассказал РИА «Новый День» Соловьев.

Эксперт предположил, что уровень угрозы использования дронов террористами достаточно высокий, и подобные теракты могут случить в любой стране. С подобным заявлением выступили и в Генштабе РФ: там считают, что действия боевиков представляют опасность в глобальном масштабе и для их нейтрализации требуется взаимодействие всех заинтересованных сторон на международном уровне. По мнению специалистов министерства обороны России, дроны могут применяться для терактов не только на военных объектах.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 12.01.18

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