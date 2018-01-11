В атаке дронов на российскую базу в Сирии появился украинский след

Генштаб ВС РФ раскрыл новые подробности атаки дронов на российские военные объекты в Сирии в ночь с 5 на 6 января. Как сообщил сегодня на брифинге начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков, взрывчатка, которую несли беспилотники террористов, могла быть произведена на украинском заводе.

Представитель Генштаба пояснил, что беспилотники, использовавшиеся боевиками для нанесения ударов по объектам Вооруженных Сил Российской Федерации в ночь с 5 на 6 января 2018 года, были применены впервые. После детальной оценки конструкции и возможностей дронов был сделан вывод, что при кажущейся простоте для их создания необходимо значительное время и специальные знания, в том числе в области аэродинамики и радиоэлектроники.

«Кустарное производство таких дронов возможно только при наличии схем сборки и необходимых комплектующих, ранее опробованных в ходе многочисленных испытаний. Используемые для производства подобных беспилотников комплектующие: двигатель, рулевые машинки, аккумуляторные батареи можно приобрести по отдельности в свободной продаже. Однако сборка и применение их в единой системе представляет собой сложную инженерную задачу, требующую специальной подготовки, знаний в различных наукоемких областях и практического опыта создания подобных аппаратов», – подчеркнул Новиков.

В этой связи он обратил внимание, что на беспилотниках установлены двигатели внутреннего сгорания, применяющиеся для мотокосилок и веломопедов и без соответствующей доработки не могут быть установлены на дроны. Кроме того, для применения с беспилотников средств поражения необходимо специальное программное обеспечение. При этом для достижения необходимой эффективности применения боеприпасов должны быть получены точные координаты целей, а также учитываться многие параметры: высота, скорость полета, направление и скорость ветра и другие.

«Проведенные исследования показывают, что установленное на беспилотниках радиоэлектронное оборудование, обеспечивало их автоматизированный, заранее запрограммированный полет и сброс боеприпасов, исключало постановку помех системам их управления. Кроме того, координаты, заложенные в программах управления беспилотниками, по точности превышают общедоступные данные, которые можно получить, например, в интернете», – констатировал представитель Генштаба.

Он также отметил, что массовый запуск дронов на российские военные объекты в Сирии был произведен с одного места в относительно короткое время. При этом один из беспилотников был оснащен видеокамерой и предназначался для контроля и, при необходимости, корректирования наносимых ударов.

Вместе с тем, как сказал Новиков, заслуживают внимания используемые на беспилотниках боеприпасы. «Это самодельные взрывные устройства массой около 400 грамм, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков, с радиусом поражения до 50 метров. Каждый беспилотник, участвующий в атаке, нес 10 таких боеприпасов. Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген», – обратил внимание представитель Генштаба.

По его словам, указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. «Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов», – подчеркнул он и добавил, что в настоящее время проводятся специальные исследования, чтобы точно установить страну-изготовителя.

Представитель Генштаба уточнил, что в ночь на 6 января в ударе по российским военным объектам были задействованы 13 беспилотников самолетного типа. «Средствами разведки воздушного пространства авиабазы все воздушные цели были обнаружены на безопасном удалении от аэродрома. 7 беспилотников уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С», 6 – с использованием средств радиоэлектронной борьбы посажены в заданных точках», – отметил Новиков.

При этом, по его словам, 3 беспилотника в ходе посадки разрушились в результате подрыва подвешенных на них боеприпасов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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