Из Донбасса в Россию пришел заминированный поезд

С Украины в Россию пришел заминированный поезд.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 11 января на станции «Валуйки – сортиворочная» в Белгородской области. Под колесной парой одного из грузовых вагонов обходчики обнаружили гранату Ф-1.
Вагон отправили на запасной путь и вызвали саперов.
По некоторым данным, поезд отправился со станции Лантратовка, которая находится на территории Луганской области, подконтрольной Киеву, отмечает RenТВ.
Валуйки, Артем Рокотов
Валуйки. Другие новости 12.01.18
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