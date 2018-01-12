Из Донбасса в Россию пришел заминированный поезд

С Украины в Россию пришел заминированный поезд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел 11 января на станции «Валуйки – сортиворочная» в Белгородской области. Под колесной парой одного из грузовых вагонов обходчики обнаружили гранату Ф-1.

Вагон отправили на запасной путь и вызвали саперов.

По некоторым данным, поезд отправился со станции Лантратовка, которая находится на территории Луганской области, подконтрольной Киеву, отмечает RenТВ.

Валуйки, Артем Рокотов

Валуйки. Другие новости 12.01.18

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