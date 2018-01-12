МВД: Поезд из Донбасса никто не минировал

Информация, размещенная в ряде СМИ и социальных сетях, о прибытии на железнодорожную станцию Валуйки-Сортировочные Белгородской области заминированного поезда, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе МВД России.

Там также уточнили, что сотрудниками правоохранительных органов изъяли с места происшествия ручную гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны без запала. Угрозы для движения поезда она не представляла.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в Белгородской области при обследовании грузового железнодорожного состава, который пришел из непризнанной Донецкой народной республики (ДНР), было обнаружено взрывное устройство. Находка была сделана случайно на одной из станций уже в России.

Как передавал телеграмм-канал «Mash», взрывное устройство – ручная граната Ф-1 – нашли в грузовом составе на станции Валуйки-Сортировочные. Граната была закреплена на боковой раме одного из вагонов. Отмечалось, что излом боковой рамы в 100% случаев приводит к крушению поезда, так как при этом вагон теряет колесные пары и сходит с путей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.01.18

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