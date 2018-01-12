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Пятница, 12 января 2018, 13:32 мск

Скандалы и происшествия

Из ДНР в Россию пришел заминированный поезд

В Белгородской области при обследовании грузового железнодорожного состава, который пришел из непризнанной Донецкой народной республики (ДНР), было обнаружено взрывное устройство. Находка была сделана случайно на одной из станций уже в России.

Как передает телеграмм-канал «Mash», взрывное устройство – ручная граната Ф-1 – нашли в грузовом составе на станции «Валуйки-Сортировочные» в Белгородской области. Граната была закреплена на боковой раме одного из вагонов. Отмечается, что излом боковой рамы в 100% случаев приводит к крушению поезда, так как при этом вагон теряет колесные пары и сходит с путей.

Белгород, Иван Гридин

Белгород. Другие новости 12.01.18

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