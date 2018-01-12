В Ялту не пустили святых Петра и Февронию – пусть стоят в другом месте

Ялтинцы приняли в штыки идею поставить на городской набережной памятник Петру и Февронии

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители туристической столицы Крыма сочли установку мемориала муромским святым неуместным, так как они не имеют отношения ни к Крыму, ни к Ялте.

Отметим, что информацию об установке на ялтинской набережной памятника Петру и Февронии несколько дней назад озвучил начальник цеха одного из литейных предприятий Ростова. После волны возмущения от жителей Ялты, директор завода заявил, что изваяние святых планировали разместить у городского ЗАГСа. Однако разговоры на данную тему прекратились на стадии проектирования. В результате памятник «пристроили» в Ростовской области.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 12.01.18

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