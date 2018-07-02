Дубль два: в Крыму настойчиво пытаются «поселить» Петра и Февронию

Памятник муромским князьям Петру и Февронии все-таки появится в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скульптурную композицию героев «Повести временных лет» и главных символов Дня любви, семьи и верности уже привезли в детский парк имени Гагарина в Симферополе для установки. Открытие намечено на 8 июля.

Отметим, что первый камень в основание памятника, представляющего собой пару Петра и Февронии, стоящих на ладье и выпускающих голубей, был заложен еще в июле 2014 года. Предполагалось, что памятник займет свое место на центральной аллее парка через год. Однако реализация идеи затянулась на четыре.

К слову, ялтинцы вообще наотрез отказались от подобной скульптуры на своей городской набережной, посчитав установку мемориала муромским святым неуместным, так как они не имеют отношения ни к Крыму, ни к Ялте. Уже готовый памятник, который планировали разместить у ялтинского ЗАГСа в январе текущего года, в результате «пристроили» в Ростовской области.

Жители Симферополя оказались более «гостеприимными». Местные священнослужители надеются, что «молодые пары будут приходить к памятнику, чтобы их брак был такой же крепкий».

Между тем, во взаимоотношениях самих Петра и Февронии не все так просто. Судя по описанию Нестора, автора «Повести временных лет», Феврония взялась за лечение муромского князя, пострадавшего в битве со змеем, не из христианского сострадания, а в надежде на замужество.

«Скажи мне, девица, кто хочет меня вылечить? Пусть вылечит и получит богатую награду». Она же без обиняков ответила: «Я хочу его вылечить, но награды никакой от него не требую. Вот к нему слово мое: если я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить его», – пишет Нестор.

Петр, в свою очередь, не собирался связывать свою судьбу с девушкой-простолюдинкой, но очень хотел выздороветь, поэтому пошел на обман.

«Князь же Петр с пренебрежением отнесся к словам ее и подумал: «Ну как это можно – князю дочь древолаза взять себе в жены!" И послал к ней, молвив: «Скажите ей – пусть лечит, как умеет. Если вылечит, возьму ее себе в жены» – рассказывает летописец.

Князь обманул. Однако целительница, что называется, подстраховалась. «Князь Петр поехал в вотчину свою, город Муром, выздоровевшим. Лишь оставался на нем один струп, который был не помазан по повелению девушки. И от того струпа пошли новые струпья по всему телу с того дня, как поехал он в вотчину свою. И снова покрылся он весь струпьями и язвами, как и в первый раз. И опять возвратился князь на испытанное лечение к девушке. И когда пришел к дому ее, то со стыдом послал к ней, прося исцеления», – пишет монах.

И только тут, что называется, все срослось: князь женился и выздоровел. Потом, правда, пожалел – из-за этого брака ему пришлось отречься от престола (не по доброй воле). Впрочем, престол Петр вернул, но детей с Февронией не нажил (по крайней мере, о них не сообщает ни один источник), а под конец жизни образцовые супруги и вовсе приняли постриг и разошлись по разным монастырям, завещав похоронить их в одному гробу, но с перегородкой.

Кстати, Петр и Феврония в более ранних летописях не упоминаются. Некоторые исследователи отождествляют их с известным по летописям муромским князем Давидом Юрьевичем, правившим в Муроме с 1205 по 1228 годы, и его супругой. Князь Давид принял постриг с именем Петра. Вскоре появилась «Повесть временных лет».

День любви, семьи и верности отмечается в России с 2008-го года. На появление этого праздника в официальном календаре в качестве отечественного, но более «добродетельного» аналога католическому Дню святого Валентина, отмечаемому 14 февраля, активно настаивала Русская православная церковь.

Симферополь, Оксана Мурзина

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