Власти вовсю готовятся строить тоннель под Севастопольской бухтой, МЧС – против

В Севастополе провели тендер и подписали госконтракт с исполнителями, которые займутся разработкой проекта строительства дороги под севастопольским рейдом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тендер на подготовку технико-экономического обоснования выиграла компания «УСК-МОСТ», строившая переход через пролив Босфор Восточный во Владивостоке. С компанией уже подписали государственный контракт стоимостью около 30 миллионов рублей. Рабочая документация проекта будет готова к августу этого года, после будет известна реальная стоимость объекта.

Между тем, специалисты севастопольского Союза строителей настаивают на том, что в бухте вообще ничего нельзя строить, отмечает «Московский комсомолец». В МЧС к данной идее тоже относятся настороженно: из-за множества неразорвавшихся снарядов со времен Великой Отечественной войны при строительстве могут возникнуть проблемы. И даже если почистить морское дно от снарядов, то враги поземного тоннеля – течение и шторм – все равно останутся.

Севастопольцы же считают, что проект тоннеля – просто распил бюджетных денег: «Уверен, никто ничего строить не будет. Сделают проект за 30-50 млн при себестоимости в 3-5, распилят денежку. А проект будет валяться и пылиться», – заявил представитель КПРФ Роман Кияшко.

Как сообщал «Новый День», по предварительным расчетам, которые озвучил губернатор Дмитрий Овсянников примерная стоимость тоннеля около 5 млрд рублей. Он может быть реализован в едином техническом решении вместе со строительством кольцевого газопровода.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 12.01.18

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