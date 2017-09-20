Под севастопольским рейдом проложат подземную дорогу

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства тоннеля под севастопольским рейдом. Об этом стало известно в ходе встречи президента РФ с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект был представлен в СМИ как «инициатива севастопольских городских властей».

На встрече президент Путин заговорил с губернатором Овсянниковым о проблемах дорожного строительства в городе, одновременно напомнив ему об идее тоннеля, и приказал ее проработать.

Ожидается, что подземное сооружение разгрузит город от пробок, а также сократит время проезда из одной части города в другую.

Примерная стоимость тоннеля около 5 млрд рублей. Он может быть реализован в едином техническом решении вместе со строительством кольцевого газопровода.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 20.09.17

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