Идея тоннеля под Севастопольской бухтой оказалась не проработана – ни по рискам, ни по финансам

В МЧС назвали очень рискованным строительство подземной дороги под севастопольским рейдом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты МЧС отмечают, что из-за множества неразорвавшихся снарядов со времен Великой Отечественной войны при строительстве могут возникнуть проблемы.

В связи с этим, когда городские власти окончательно определятся со стоимостью проекта и местом возведения тоннеля, саперы приступят к тщательному обследованию морского дна. При этом, боеприпасы – не единственная проблема: не способствуют строительству и морские штормы.

«Погодные условия, течение, штормы говорят о том, что существует необходимость сначала провести изыскания, а за период изысканий мы поймем количество взрывоопасных предметов, которые необходимо будет обезвреживать. Риски пока оценивать рано, пока не определятся с местом, риск очень высок, а подтвердится он или нет, мы посмотрим», – цитирует «Искра» главу МЧС Севастополя Сергея Клименко.

Как сообщал «Новый День», ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил о новой задумке городских властей – строительстве тоннеля.

Тогда Овсянников заявил, что ориентировочная стоимость подземной дороги обойдется бюджету в 5 млрд рублей.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 27.09.17

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