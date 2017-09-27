Идея тоннеля под Севастопольской бухтой оказалась не проработана – ни по рискам, ни по финансам

В МЧС назвали очень рискованным строительство подземной дороги под севастопольским рейдом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты МЧС отмечают, что из-за множества неразорвавшихся снарядов со времен Великой Отечественной войны при строительстве могут возникнуть проблемы.
В связи с этим, когда городские власти окончательно определятся со стоимостью проекта и местом возведения тоннеля, саперы приступят к тщательному обследованию морского дна. При этом, боеприпасы – не единственная проблема: не способствуют строительству и морские штормы.
«Погодные условия, течение, штормы говорят о том, что существует необходимость сначала провести изыскания, а за период изысканий мы поймем количество взрывоопасных предметов, которые необходимо будет обезвреживать. Риски пока оценивать рано, пока не определятся с местом, риск очень высок, а подтвердится он или нет, мы посмотрим», – цитирует «Искра» главу МЧС Севастополя Сергея Клименко.
Как сообщал «Новый День», ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил о новой задумке городских властей – строительстве тоннеля.
Тогда Овсянников заявил, что ориентировочная стоимость подземной дороги обойдется бюджету в 5 млрд рублей.
Севастополь, Анастасия Зук
Севастополь. Другие новости 27.09.17
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