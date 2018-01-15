«Петя попал»: в Верховной раде заподозрили Порошенко в госизмене

В скандал вокруг президента Украины решили вмешаться депутаты Верховной рады.

Как уже сообщал «Новый День», грузинский канал «Рустави-2», который связывают с Михаилом Саакашвили, обнародовал документы, связанные с запретом Петру Порошенко в 2007 году въезжать на территорию России. Грузинские журналисты продемонстрировали ряд писем в ФСБ РФ, подписанных Порошенко. В них заявляется, что владелец фабрики «Рошен» не имеет отношения к антироссийской кампании Ющенко и занимается привлечением инвестиций в интересах России.

В администрации президента Украины сразу же назвали документы подделкой, а украинские политологи заявили, что липовые документы изготовлены в Киеве и не во вред действующему президенту, а исключительно в его интересах. Но тот, кто это сделал, явно перестарался и, пытаясь обыграть Москву, и «вскрыл» некоторые предвыборные интриги.

Между тем, скандал не утихает, и теперь к нему решили подключиться депутаты Верховной рады. Так, депутат Валерий Куприй анонсировал представление депутатского запроса в СБУ по факту государственной измены Порошенко.

«Я считаю, что общество должно четко знать идентичность почерка Порошенко с его просьбой к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить, насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты. Отдельно важно понять, в каких отношениях был старший сын президента со своей супругой до 2007 года. И если будут найдены доказательства их личного знакомства, то у меня не останется ни единого сомнения в подлинности докладной записки Порошенко в ФСБ. Ведь для него не имеет никакой проблемы заявить, что его дети находятся в браке – это же про гражданский брак идет речь».

Запрос Куприй намерен подать сегодня, а внести его на обсуждение в Раде – в пятницу, 19 января. Результаты он обещает сообщить общественности в феврале.

Между тем, харьковский юрист Алексей Романов заявил: все, происходящее вокруг президента Украины в последнее время, – это сигналы самому Порошенко, что его время прошло:

«Решение Краматорского суда, слитое через АльДжазиру, где Петро стырил полтора ярда, которые стырил Янек… Письмо по делу Лолиты, слитое через Рустави-2, о сотрудничестве Петра с ФСБ… Распиаренное убийство деревенской скандалистки, помощницы экс-американского гражданина Лозового, где Петро уже поздравил с поимкой убийцы – без приговора суда и с огромными сомнениями в виновности…

Что это? Кто-то бросает камни и смотрит, как расходятся круги по воде? Или ждет, пока волны войдут в резонанс и превратятся в цунами? Или это СИГНАЛЫ? Которые говорят: «Не лезь, Петруха, на второй срок, ты уже не наш сукин сын»? Если сигналы, то у адресата есть вариант переобуться в русские валенки, – говорит Романов. – Но тогда сигналы могут превратиться в удары. По панамским офшоркам, по испанской дачке, по прынцескам в Англии… А Ростов нерезиновый. Да и принимать неудобно будет, после всего. Поэтому есть только один вариант – прогнуться. Услышать сигнал. И, показав, для сохранения морды лица, имитацию борьбы, – слиться».

Киев, Платон Ефимчук

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