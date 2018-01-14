Киев случайно «слил» тайны Порошенко, пытаясь переиграть Москву

Пытаясь предупредить попытки разоблачения действующего президента Украины, которые может предпринять Кремль, команда Порошенко явно перестаралась и вскрыла собственные тайные схемы предвыборной игры. Об этом заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», грузинский канал «Рустави-2», который связывают с Михаилом Саакашвили, обнародовал документы, связанные с запретом Петру Порошенко в 2007 году въезжать на территорию России. Грузинские журналисты продемонстрировали ряд писем в ФСБ РФ, подписанных Порошенко. В них заявляется, что владелец фабрики «Рошен» не имеет отношения к антироссийской кампании Ющенко и занимается привлечением инвестиций в интересах России.

Фото: Рустави-2

В администрации президента Украины сразу же назвали документы подделкой, ссылаясь на несоответствие дат в одном из писем: в частности, в записке, датированной 2007 годом, заявляется, что Порошенко прибыл в Санкт-Петербург, чтобы навестить родителей жены сына, который на самом деле женился только в 2013 году, а со своей будущей женой познакомился не ранее 2010 года.

В изготовлении фальшивки обвинили Россию: «Обнародованные так называемые «документы» от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании «Рустави-2» спецслужбой России», – заявляется в официальном сообщении на сайте президента Украины.

Между тем, эксперты уверены, что липовые документы изготовлены в Киеве и не во вред действующему президенту, а исключительно в его интересах.

«Итак, плодотворная совместная деятельность Порошенко и Саакашвили продолжается. В этот раз – в рамках «вброса» неких документов в виде расписок Порошенко перед ФСБ. В чем суть роли Саакашвили и зачем это нужно Порошенко? В канун президентских выборов Порошенко очень боится, что Кремль может опубликовать некие документы, которые смогут его дискредитировать. А такие документы, несомненно, есть, иначе Путин не согласился бы на кандидатуру Порошенко в 2014-м, – считает киевский политолог Дмитрий Корнейчук. – Поэтому Банковая решила сыграть на опережение. И опубликовать через грузинский канал, подконтрольный Саакашвили, фейковые документы, которые ЗАРАНЕЕ превратили в абсурд любой дальнейший «слив» в СМИ документов с подписью Порошенко.

То, что «вброс» документов на грузинский канал координировался Банковой, показывает два момента. Первый – в считанные часы Банковая доказала, что письма фальшивые, поскольку в одном из них Порошенко говорит о визитах к родственникам жены сына в Санкт-Петербург. А в 2007-м его сын еще не был женат. А значит – письмо является фальшивкой ФСБ. Второе – и Саакашвили, и ФСБ прекрасно знают всю биографию семьи Порошенко. Поэтому, если бы кто-то хотел и запустить такие фальшивки, то никогда не допустил бы подобных ошибок. Мало того, ФСБ никогда не использовали бы грузинскую прессу (а особенно – связанную с Саакашвили) для подобной спецоперации.

Резюмируем, что добилась в итоге Банковая:

1) общественное мнение подготовлено к тому, что любые негативные документы, которые появятся в прессе с подписью Порошенко, – это обязательно будет фальшивка Кремля;

2) в очередной раз создается имитация личного конфликта между Порошенко и его «ручным» проектом «Саакашвили». Ведь уже слишком много у людей подозрений, что никакой Саакашвили не оппозиционер. А так показывается: да он же через свой канал разоблачил лояльность Порошенко к Кремлю. Какие же между ними могут быть «договорняки»?

В целом, ничего гениального в этой политтехнологии Банковой с «грузинскими документами» нет, – резюмирует Корнейчук. – Но для электората Порошенко «прокатит»...»

Киев, Платон Ефимчук

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