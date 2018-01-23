«Было, грешен, признаю…» Порошенко подтвердил контакты с ФСБ

Президент Украины Петр Порошенко признал, что вступал в контакт с ФСБ России и писал расписки. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Как уже сообщал «Новый День», грузинский канал «Рустави-2», который связывают с Михаилом Саакашвили, обнародовал документы, связанные с запретом Петру Порошенко в 2007 году въезжать на территорию России. Грузинские журналисты продемонстрировали ряд писем в ФСБ РФ, подписанных Порошенко. В них заявляется, что владелец фабрики «Рошен» не имеет отношения к антироссийской кампании Ющенко и занимается привлечением инвестиций в интересах России.

В администрации президента Украины сразу же назвали документы подделкой. Однако сам президент на закрытом совещании признал, что писал в ФСБ.

«Мои знакомые украинские политики рассказывают, что, когда Порошенко проводил совещание по поводу этого скандала, он был в печали и возмущен. Но, тем не менее, как рассказывают, признался: было, писал, но не помню что, – цитирует Царева «ПолитНавигатор». – Поэтому у меня нет сомнений в том, что он будет эти бумаги отправлять на графологическую экспертизу. Она укажет, что это его рука. Насколько я понимаю, в этом деле под названием «Лолита» могут всплыть еще дополнительные документы».

Напомним, на Украине сочли, что если «всплывшие» в эфире грузинского телеканала бумаги и были подделкой, то изготовили их в Киеве и исключительно в интересах Порошенко – чтобы предупредить появление настоящих документов, подтверждающих контакты президента и ФСБ. Но перестарались, и теперь эта связь стала очевидной.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.01.18

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