В США объяснили, почему Крым не вернется на Украину

США не стоит строить свою стратегию на антиисторическом неолиберальном фундаменте и вступать в конфликт с Россией из-за Крыма. Об этом заявил преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте, профессор Лайл Голдстайн.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полуостров официально вошел в состав России более 230 лет назад – еще в 1783 году, и русские не раз защищали Крым в кровопролитных сражениях – против Британии, Франции и Османской империи в Крымской войне и против нацистской Германии во Второй мировой. Напоминая об этом, Голдстайн подчеркивает: эти давние исторические события имеют значение и сегодня, так как Великобритания и Франция ввязались в Крымскую войну ради достижения той же цели, которую уже несколько десятилетий ставит перед собой НАТО – сдерживание предполагаемой «российской агрессии». Однако, заявляет Голдстайн, главную угрозу безопасности Европы сейчас представляет не Москва, а миграционный кризис и терроризм.

В XIX веке американцы поддерживали борьбу России за ее территории: США даже отправили на полуостров оружие и боеприпасы, а также добровольцев и врачей. «Тот факт, что Соединенные Штаты когда-то давно вполне серьезно относились к российской принадлежности Крыма, ясно указывает на курьезность их сегодняшней политики в Евразии и других частях мира, основанной на попытках оспорить претензии Москвы на пропитанный кровью полуостров в Черном море», –цитирует преподавателя РИА «Новости».

Голдстайн считает передачу Крыма Украинской ССР в 1954 году бессмысленным шагом, последствия которого Никита Хрущев предвидеть не мог. Россия контролировала полуостров в течение долгого времени и вряд ли откажется от него снова, поэтому нет смысла питать бесплодных надежд, подчеркивает профессор, отмечая: «Более глубокое знание истории могло бы помочь американским политикам остановить процесс «свободного падения» отношений России и США, который угрожает Украине, Европе и всему миру».

Вашингтон, Артем Рокотов

Вашингтон. Другие новости 15.01.18

В Госдуме предложили денонсировать договор о сотрудничестве с Украиной, эксперты – против. / «Петя попал»: в Верховной раде заподозрили Порошенко в госизмене. / 15 января ожидаются следующие события – Крым. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»