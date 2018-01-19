Шведский политолог: Отношение Европы к Крыму – это пропаганда лжи

Версии событий в Грузии в 2008 году и в Крыму в 2014 году, официально принятые в Европе, – яркий образец пропаганды лжи. Об этом заявил шведский политолог Ульф Бьерен на страницах газеты Sydöstran.

По его мнению, заморозка отношений с Россией основывается на двух примерах пропагандистской лжи: нападение России на Грузию в 2008 году и оккупация Россией Крыма в 2014. Эти утверждения приводятся в рамках пропаганды запугивания как доказательства российской агрессии, «цель – присоединить нас к военному альянсу НАТО», заявляет политолог, анализируя ход событий.

Грузия

«Расследовательская группа ЕС под руководством Хайди Тальявини постановила: «Открытые столкновения начались с массированной артиллерийской атаки Грузии».

Около 2000 осетин были убиты, а центр осетинской столицы Цхинвали лежал в руинах. Трети жителей Южной Осетии пришлось бежать. Одной из мишеней были российские миротворцы, которые находились в регионе с одобрения ООН. Россию все это застало врасплох, но она мобилизовала свои силы и отразила атаку, после чего вывела войска в полном соответствии с международным правом.

Приказ начать агрессию отдал тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, военный преступник под защитой НАТО, уже несколько лет находящийся в международном розыске за коррупцию, – цитирует Бьерена «ИноСМИ». – В публичной беседе с Оливером Стоуном Путин сказал: «Саакашвили прилюдно заявил, что отдал приказ своим войскам начать операцию… Когда позже масс-медиа обвинили Россию, я не поверил своим ушам».

Крым

Утверждение, что Россия оккупировала Крым, не соответствует действительности, заявляет Бьерен. Россия не отправляла на полуостров войска, и не прозвучало ни единого выстрела. В ходе референдума, на котором присутствовали зарубежные наблюдатели, население с очень большим перевесом проголосовало за то, чтобы добиваться воссоединения с Россией. США и ЕС обвинили Россию в нарушении международного права, несмотря на то, что первый параграф Устава ООН (пункт 2) закрепляет право народов на самоопределение.

Крымское воссоединение приводилось как причина расширения санкций, введенных против России Евросоюзом и США. Политолог подчеркивает: западные СМИ умолчали о том, что стояло за мирным воссоединением Крыма с Россией – его спровоцировал антиконституционный переворот в Киеве 22 февраля 2014 года, во главе которого стояли вооруженные фашисты-русофобы при поддержке Запада. «Их называли более мягким словом «националисты», хотя сами они не отрицали своих фашистских взглядов», – отмечает Бьерен.

«Преобладающую у нас риторику вокруг Грузии и Крыма на сегодняшнем новоязе можно назвать «альтернативными фактами». Сокрытие информации о государственном перевороте на Украине можно было бы привести как пример «фейковых новостей», построенных на выборочных фактах. Еще лучше назвать это пропагандой лжи. И она не станет ни на йоту правдивее от того, что ее неустанно повторяют политики и официальные СМИ», – резюмирует шведский политолог.

Как уже сообщал «Новый День», ветеран британской и австралийской армий, бывший заместитель главы военной миссии ООН в Кашмире и атташе обороны Австралии в Пакистане Брайн Клоули назвал российскую угрозу в Европе мифом, раздуваемым и активно эксплуатируемым НАТО

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 19.01.18

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