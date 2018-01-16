Зачем НАТО и США раздувают миф о российской агрессии – заявление британского ветерана

Российская угроза – это миф, активно эксплуатируемый НАТО. Обвиняя Москву в агрессии, альянс и США «под шумок» захватили практически всю Европу. Об этом заявил ветеран британской и австралийской армий, бывший заместитель главы военной миссии ООН в Кашмире и атташе обороны Австралии в Пакистане Брайн Клоули.

РИА «Новый День» предлагает читателям перевод его статьи «Большие пушки, хорошие пайки и рост агрессии США и НАТО», опубликованной в онлайн-журнале «Strategic Culture Foundation» ( с незначительными сокращениями):

«Американский военный журнал «Stars and Stripes» в сентябре прошлого под броским заголовком рассказал читателям, что в Литве есть «большие пушки и лучшие пайки» для 500 американских солдат 173-й воздушно-десантной бригады, которые вошли в Прибалтику в рамках миссии по сдерживанию российской агрессии».

Затем британская газета «Observer» сообщила нам, что «спецназ США был развернут вблизи границы с Россией в рамках «постоянного» присутствия американских войск в Прибалтике. Десятки подразделений дислоцируются вдоль восточного фланга Европы, чтобы успокоить союзников НАТО – Латвию, Литву и Эстонию. Этот шаг также позволит США следить за российскими маневрами на фоне опасности дальнейшей дестабилизации после аннексии Крыма в 2014 году... В ближайшие месяцы силы специальных операций США дополнят около 4000 военнослужащих НАТО, размещенных в Польше, Литве, Эстонии и Латвии».

В течение последних двух лет США поддерживали контингент спецопераций почти в каждой стране на западной границе России. По словам командующего спецоперациями, генерала Раймонда Томаса, американцы помогали союзникам «подготовиться к угрозам России».

Какая угроза? Какая российская агрессия? Какая дестабилизация? Россия никогда не угрожала ни одному балтийскому государству, и нет ни малейшего доказательства, что Россия хочет вторгнуться в Литву. Их торговый баланс заключается в том, что Россия импортирует из Литвы 2,5 миллиарда долларов в год, а экспорт составляет 3,3 миллиарда долларов. И в интересах обеих стран расширить эту взаимовыгодную договоренность.

Но все американские и большинство европейских СМИ утверждают, что когда большинство граждан Крыма проголосовали на референдуме, чтобы вернуться в Россию, это каким-то образом свидетельствовало о российской агрессии, распространяющейся на Балтию.

Как сообщал BBC в марте 2014 года, «избирателей спросили, хотят ли они присоединиться к России или иметь большую автономию на Украине», и было совершенно ясно, что они предпочтут. В период между инициированным США переворотом на Украине и голосованием о воссоединении с Россией в Крыму не было ни одного случая кровопролития. Правительство Крыма обратилось к организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с просьбой направить представителей для наблюдения за проведением референдума, но организация отказалась сделать это.

Ровно через год после референдума Forbes отмечал «...крымчане счастливы там, где они есть . . . опрос за опросом показывает, что местные жители – будь то украинцы, этнические русские или татары – в основном, все согласны: жизнь с Россией лучше, чем жизнь с Украиной... Несмотря на огромные усилия со стороны Киева, Брюсселя, Вашингтона и организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, основная часть населения полуострова, считает, что референдум о выходе из состава Украины был законным».

Там не так много доказательств российской агрессии – но много свидетельств западного вмешательства, направленного на дестабилизацию региона.

Военный альянс США – НАТО, Брюссель – Вашингтон, отмечает издание, отказываются верить, что жители полуострова всем довольны, а у России нет желания «прихватить» какую-либо территорию.

«Барабанный бой аннексии» непрерывен и, как и многие пропагандистские кампании, достигает своей цели, потому что западные СМИ редко допускают публикацию беспристрастных рассказов о том, что на самом деле произошло. Организаторы кампании ориентируются на старую поговорку: «Если вы скажете достаточно большую ложь и продолжите ее повторять, то люди в конечном итоге в нее поверят».

В феврале 2015 года Washington Times и британская Daily Mail опубликовали объективную статью журналиста Associated Press Стивена Херста, который заявил: «После распада СССР в Москве опасались, что НАТО будет расширяться на восток – от Эстонии на севере до Румынии и Болгарии на юге. Кремль утверждает: Запад гарантировали, что этого не произойдет. Теперь единственным буфером для полного окружения НАТО России с запада являются Финляндия, Беларусь и Украина. Не обязательно быть параноиком, чтобы такой расклад вызвал озабоченность».

Следует отметить, что больше ни одно издание не опубликовало материал Херста (политического обозревателя, писавшего о международных отношениях 33 года, 12 из которых он провел в Москве), так как это не соответствовало линии пропаганды.

Между тем, после распада Варшавского договора в марте 1991 года НАТО, хотя и лишился каких-либо оснований для продолжения существования, не только продолжил свою деятельность, но и к своим 16 тогдашним членам в 1999 году добавил Польшу, Чехию и Венгрию, сократив расстояние между границами Североатлантического альянса и России до 400 миль.

В 2004 году к НАТО присоединились Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. Как отметил президент Путин в интервью итальянскому «Корриере Делла Сера» в 2015 году, «мы никуда не расширяемся, к нашим границам движется инфраструктура НАТО, включая военную инфраструктуру. И это проявление нашей агрессивности?»

А «большие пушки и лучшие пайки» продолжают «разрастаться» на границе с Россией. И в обозримом будущем России придется оставаться в боевой готовности – пока в военно-промышленном комплексе Запада не восторжествует здравый смысл».

Лондон, Артем Рокотов

Лондон. Другие новости 17.01.18

Новый «крымский щит» напугал США. / Противник «ликвидирован»: Сакского перевозчика снимают с маршрутов. / Бандитизм и терроризм: президента Украины обвинили в тяжких преступлениях. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»