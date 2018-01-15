Тюльпаны и нарциссы: в Никитском ботаническом саду впервые за много лет объединят две выставки

В этом году впервые за много лет в Никитском ботаническом саду (НБС) весной откроются сразу две выставки – тюльпанов и нарциссов.

Как рассказал РИА «Новый День» заведующий лабораторией дендрологии и парковедения НБС Олег Коротков, на площади в 2 тысячи квадратных метров уже высажено более 80 тысяч луковиц этих цветов – около 300 сортов.

Отметим, что в прошлом году в апреле в саду зацвели 37,5 тысяч тюльпанов 166 сортов.

«В этот раз посетителям будет представлено 280 сортов тюльпанов и 20 – нарциссов. Из них 72 – новинки у тюльпанов и 9 – у нарциссов. Но зарубежной селекции. Новых сортов, выведенных в Никитском саду, не будет», – сообщила старший научный сотрудник НБС, кандидат биологических наук Людмила Александрова.

Сотрудники сада отметили, что в отличие от хризантем (каждый год селекционеры сада представляют новинки), с тюльпанами все гораздо сложнее, реже удается получить новый сорт. Что касается нарциссов, то в настоящее время селекционная работа по ним в саду не ведется – поддерживается та коллекция, которая есть.

Традиционно выставка тюльпанов открывается в последнюю декаду марта или первую декаду апреля, в зависимости от погоды, и продолжается до середины мая.

Тюльпаны выращивают в Никитском саду почти с самого его основания в 1712 году. На сегодняшний день коллекция НБС составляет 506 сортов. Нарциссы появились гораздо позднее, в 70-х годах прошлого века. Сотрудники сада могут похвастаться 38 сортами.

Ялта, Галия Шакирова

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