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Публикации за 27.01.17

Нидерланды отдыхают: в Ялте высадили десятки тысяч тюльпанов 166 сортов (ФОТО) / Общая коллекция составляет 442 сорта

Нидерланды отдыхают: в Ялте высадили десятки тысяч тюльпанов 166 сортов (ФОТО) Общая коллекция составляет 442 сорта

Весной в Никитском саду зацветут около сорока тысяч тюльпанов. 70 сортов посетители увидят впервые.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», к традиционной выставке тюльпанов в Никитском ботаническом саду (НБС) в Ялте, которая в этом году будет проводиться в 10 раз, на площади 0,12 га высажено 37,5 тысяч луковиц 166 сортов.

Как рассказала агентству «Новый День», куратор выставки, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Людмила Александрова, будут представлены 166 сортов – 150 сортов иностранной селекции и 16 сортов, созданных сотрудникам НБС. Из них 68 сортов и 2 селекционные формы посетители сада увидят впервые.

«Целых 33 новых сорта будет представлено в классе «Триумф». Очень много новинок будет в экзотических классах тюльпанов: попугайном, махровом, бахромчатом, лилиелистном, зеленоцветковом», – рассказала куратор выставки.

Традиционно выставка тюльпанов открывается в последнюю декаду марта или первую декаду апреля, в зависимости от погоды, и продолжается до середины мая.

Тюльпаны выращивают в Никитском саду почти с самого его основания в 1712 году. На сегодняшний день коллекция НБС составляет 442 сорта.

Новый День: Нидерланды отдыхают: в Ялте высадили десятки тысяч тюльпанов 166 сортов (ФОТО)
Новый День: Нидерланды отдыхают: в Ялте высадили десятки тысяч тюльпанов 166 сортов (ФОТО)
Новый День: Нидерланды отдыхают: в Ялте высадили десятки тысяч тюльпанов 166 сортов (ФОТО)
Новый День: Нидерланды отдыхают: в Ялте высадили десятки тысяч тюльпанов 166 сортов (ФОТО)
Новый День: Нидерланды отдыхают: в Ялте высадили десятки тысяч тюльпанов 166 сортов (ФОТО)
Новый День: Нидерланды отдыхают: в Ялте высадили десятки тысяч тюльпанов 166 сортов (ФОТО)
Новый День: Нидерланды отдыхают: в Ялте высадили десятки тысяч тюльпанов 166 сортов (ФОТО)

Фото Галия Шакирова, Никитский ботанический сад, весна 2016 г.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 27.01.17

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