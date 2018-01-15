Это даже не махновщина: на Украине грозятся объявить войну России

В украинской Раде предлагают развязать войну с РФ и забыть про закон о «реинтеграции Донбасса».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроед, скандальный законопроект о «реинтеграции Донбасса», который украинские парламентарии должны рассмотреть завтра, не соответствует интересам «Незалежной». По мнению вице-спикера, документ является лишь «гибридным решением», которое уничтожит боевой дух украинских солдат и наладит торговлю с неподконтрольными Киеву территориями.

Вместо принятия закона, Сыроед предлагает официально объявить войну Москве и советует украинским депутатам задуматься о разрыве дипломатических отношений с РФ.

«Россия – хищник, с которым нельзя договориться, от хищника всегда надо обороняться», – утверждает вице-спикер. Она также настаивает, что Россия для Украины была и будет «вечным врагом».

В Крыму к подобным заявлениям призывают не прислушиваться и рекомендуют украинским парламентариям подлечить психику. «В украинском парламенте очень много психически нездоровых людей. Если бы действительно российские войска были в Донбассе, то они не то, что бы там стояли и его держали, то они бы за сутки дошли до Киева, за два дня до Варшавы», – заявил РИА «Новый День» специалист по межнациональным проблемам, политолог Вадим Мордашов. Он отмечает, что нашумевший закон о «реинтеграции Донбасса» является нарушением минских соглашений, а в случае его принятия на Украине только накалится обстановка. «Если там все идиоты, то они примут закон в таком виде: с Донбассом, с Крымом и Россией «агрессором». Правда, здесь 90% процентов людей из сумасшедшего дома, батько Махно отдыхает, они неадекватны, они не понимают, что в ответ на их политический шаг, может поступить ответ со стороны оппонентов. Даже боксер, когда бьет кого-то, то заранее знает, какой он получит ответ, а сумасшедший просто бросается, и его на ходу вырубают», – заключил политолог.

Как сообщал «Новый День», на этой неделе украинские парламентарии должны рассмотреть два резонансных законопроекта: о «реинтеграции Донбасса» и о «защите государства от проявлений коллаборационизма». Между тем, в окружении украинского президента Петра Порошенко опасаются, что формулировки, используемые в документах, разгневают западных партнеров Киева, которые выступают против упоминания Крыма в законах. В тоже время представители ряда политических партий и движений Украины и настаивают, чтобы в документе фигурировал полуостров и определение Россия – «страна-агрессор».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 15.01.18

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