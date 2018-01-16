В Киеве начались столкновения оппозиции и полиции

В Киеве начались столкновения между радикалами и полицией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня Верховная рада рассматривает закон о реинтеграции Донбасса. Под стенами парламента была организована акция «Стоп реванш», участники которой потребовали, чтобы депутаты приняли законы о «деоккупации Донбасса» и антикоррупционном суде, а также новые санкции против российских компаний. Митингующие попытались сжечь флаг России и начали поджигать автомобильные покрышки.

Силовики попробовали им помешать, но в стражей порядка полетели булыжники, кроме того, кто-то из протестующих распылил слезоточивый газ.

В данный момент известно об одном пострадавшем – это представитель силовых структур, в полицию доставили одного из самых агрессивных участников акции. В правительственный квартал Киева стянуты усиленные силы Нацгвардии: порядок охраняют около 4 тысяч человек.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.01.18

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