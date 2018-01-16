В «европейской Украине» пассажиры вынуждены самостоятельно «добывать» топливо для поездов (ВИДЕО)

Пассажирам украинского поезда «Одесса – Ужгород» пришлось колоть дрова, чтобы не замерзнуть.

На улице стоял 19-градусный мороз

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко, путешественники прямо в тамбуре рубили топором дрова для печки в вагоне. «По мнению сегодняшних реформаторов, именно так выглядит европейская страна, – негодует Журавко. – А какое было многообещающее начало. На должность главы «Укрзализныци» был приглашён поляк – реформатор Войцех Балчун, который с зарплатой в 500 тысяч гривен (около 1 миллиона в рублевом эквиваленте) в месяц должен был превратить украинские железные дороги в европейские. Превратил».

Не прошли и мимо данного поста комментаторы: «Это они Европу перескочили или не доскакали». Одни оптимисты отмечают: дрова колоть нетрудно, «тяжелее будет, когда поезда тянуть на себе придется», другие иронизируют – хороший способ для желающих похудеть.

Беспокоятся и граждане Украины за состояние поезда: «Лишь бы пол тамбура не обвалился». Некоторые настроены пессимистично: «Скоро и лес закончится».

Отметим, от путешественников неоднократно поступали жалобы на сервис от «Укрзализныци»: так, в конце прошлого года пассажирам поезда, следовавшего из Москвы в Одессу, пришлось мерзнуть в неотапливаемом вагоне, оказалось, что на этот вагон попросту не хватило угля.

Как сообщал «Новый День», из-за дефицита угля министерство экономического развития и торговли Украины отменило санкции в отношении российской компании «Южтранс», ранее поставлявшей в «Незалежную» «черное топливо» топливо. В условиях конфликта с Россией и блокады Донбасса, Украине пришлось закупать уголь по всему миру, причем гораздо дороже. Так, США, обязуясь поставить а «Незалежную» более 600 тысяч тонн антрацитового угля, сначала запросили 206 долларов за тонну, правда, после снизили тариф до 113 долларов, что все равно на 40% выше, чем в России.

Ужгород, Анастасия Зук

Ужгород. Другие новости 16.01.18

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