Украина сняла санкции с российского поставщика угля – замерзает

Министерство экономического развития и торговли Украины отменило санкции в отношении российской компании «Южтранс», ранее поставлявшей в «Незалежную» уголь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Южтранс», входящий в «Южную угольную компанию» был одним из крупнейших поставщиков антрацита на Украину, но осенью 2017 года попал под санкции Киева из-за «действий, которые могут навредить национальной экономической безопасности»: СБУ заподозрило предприятие в незаконном вывозе угля с неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей.

В условиях конфликта с Россией и блокады Донбасса, Украине пришлось закупать уголь по всему миру, причем гораздо дороже. Так, США, обязуясь поставить а «Незалежную» более 600 тысяч тонн антрацитового угля, сначала запросили 206 долларов за тонну, правда, после снизили тариф до 113 долларов, что все равно на 40% выше, чем в России.

Между тем, украинские энергетики еще в октябре предупредили, что угля со всеми закупками хватит только до января: столь низких запасов топлива не было даже в сложные в 1990-ые годы. «У нас на сегодняшний день дефицит до четырех миллионов тонн. Мы не совсем понимаем, где брать уголь в течение зимы, потому что большая часть дефицита – это антрацитовая группа, а физически этот уголь есть только в Российской Федерации», –заявлял тогда украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский.

Теперь на Украине рассчитывают, что «Южтранс» возобновить поставки.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.01.18

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