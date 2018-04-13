Россия стала главным поставщиком антрацита на Украину

Россия стала практически единственным экспортером антрацита для Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поставки российского угля в «Незалежную»в 2017 году составили 78,6% от всего импортированного твердого топлива – 2,66 миллионов тонн.

При этом подавляющая часть угля из «страны-агрессора» по политическим причинам поступила через посредников в Швейцарии и Великобритании – 1,5 миллионов тонн и 523,4 тысячи тонн соответственно. А по прямым поставкам – всего 12,1 тысяч тонн.

По данным ГП «Госвнешинформ», в прошлом году на Украину всего было ввезено 3,38 миллионов тонн антрацита, что в три раза превышает показатель 2016 года – 933,4 тысяч тонн. 21,2% импорта антрацита, или 714,1 тысяч тонн, обеспечила ЮАР.

Как уже сообщал «Новый День», сокращение собственной добычи угля, конфликт с Россией и блокада Донбасса привели к тому, что «Незалежной» пришлось покупать антрацит у США. При этом в Америке предложили покупать топливо в два раза дороже, чем у России, а проблему дефицита антрацита полностью решить так и не удалось.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 13.04.18

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