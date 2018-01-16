В Симферополе живодеры истребляют стерилизованных собак

В Симферополе на глазах у общественников крымчанин расправился с собакой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во дворе многоэтажки на улице Маршала Жукова. По словам председателя организации «Верный друг» Людмилы Миловановой, общественники приехали на собрание, которое устроили жители двора, так как ранее неизвестные проломили черепа двум стерилизованным собакам. Зоозащитники отмечают, что собаки были социализированные и не представляли опасности для людей. Между тем, на собрании некоторые жильцы настаивали, что собакам нечего делать во дворе многоэтажки. Один из мужчин и вовсе заявил, что если зоозащитники немедленно не заберут двух оставшихся собак, то вскоре их «трупы будут найдены в мусорных баках». После мужчина сел в автомобиль и переехал собаку.

«Мы собрались забрать двух оставшихся собак и после собрания ждали машину. Понимаете, такое совпадение: машина наезжает на собаку, которую мы должны были забрать. Все люди, которые это видели, побежали и остановили автомобиль. За рулем был этот же мужчина, который требовал, чтобы мы забрали собак, и сказал, что он просто не заметил собаку, сел и уехал. Мы вызвали на место полицию, также обратились к участковому. Сейчас ведется следствие, и его результаты покажут, специально или нет этот гражданин наехал на собаку», – рассказала РИА «Новый День» Милованова.

Очевидцы происшествия отмечают, что и без следствия понятно – мужчина намеренно расквитался с животным: «На глазах у всего двора и на глазах у детей специально переехал социализированную стерилизованую собаку, которая жила там, и дети во дворе ее любили. Он специально переехал ее колесом, когда она беззащитно пила воду из лужи».

По словам Миловановой, это не первый случай, когда неизвестные уничтожали стерилизованных животных. Однако при обнаружении трупов собак горожане предпочитают не жаловаться ни в полицию, ни общественникам, поэтому большинство «собачьих историй» остаются неизвестными.

Как сообщал «Новый День», до конца 2019 года в Симферополе собираются построить приют для бездомных животных. На сегодняшний день в крымской столице действует программа стерилизации бездомных животных: общественники осуществляет только отлов и стерилизацию собак, после животное возвращается в среду обитания. Если четвероногие агрессивны или больны, то их забирают безвозвратно.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 16.01.18

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