Крымский чиновник, растративший деньги для предпринимателей, получил еще одно уголовное дело

Бывший директор некоммерческой организации «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» получил очередное уголовное дело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следователи нашли доказательства по еще одному случаю злоупотребления полномочиями.

Напомним, экс-руководитель организации уже имеет условный срок за растрату денег, выделенных на развитие предпринимательства в Крыму. К двум с половиной годам лишения свободы он был приговорен в 2016 году. Суд признал чиновника виновным, но посчитал справедливым назначить ему и другому фигуранту уголовного дела – директору общественной организации «Крымский республиканский бизнес-инкубатор» условный срок.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства нового эпизода, и собирают доказательства для суда. По данным управления Следственного комитета по Крыму, бывший директор фонда поддержки предпринимательства заключил договор на проведение образовательных курсов для начинающих бизнесменов в рамках региональной госпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Крым на 2014 год». При этом он достоверно знал, что курсы будут проведены по другой образовательной программе.

«Тем самым подозреваемый, используя свое служебное положение, причинил ущерб министерству экономического развития Республики Крым на указанную сумму (280 тысяч рублей)», – сообщили в пресс-службе управления.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.01.18

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