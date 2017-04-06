Крымские чиновники, растратившие деньги, выделенные предпринимателям, получили условный срок

Публикации за 06.04.17

Крымские чиновники, растратившие деньги, предназначенные предпринимателям, получили условный срок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в декабре 2016 года следственный комитет сообщил о передаче в суд дела о растрате. По данным следствия, в 2014 году с сентября по декабрь бывший директор некоммерческой организации «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» и директор общественной организации «Крымский республиканский бизнес-инкубатор» заключили договоры на оказание консультативных услуг предпринимателям в сфере разъяснения действующего законодательства. Они заведомо знали о том, что оговоренные услуги не будут оказаны.

Директор фонда, используя свое должностное положение, перечислил на счет бизнес-инкубатора 800 тыс рублей, выделенные министерством экономического развития Крыма на развитие бизнеса в регионе. Сегодня стало известно, что чиновника получили условные сроки – по 2,5 года.

Нынешний директор государственного фонда поддержки предпринимательства Дмитрий Зеленский рассказал, что теперь во избежание подобных случаев усилена обратная связь с предпринимателями – после отчета о проведении подобных семинаров и консультаций перепроверяется информация: действительно ли они проводились. По результатам таких проверок, добавил Зеленский, возбуждено еще одно уголовное дело.

В Крыму действует 82 тыс субъектов малого и среднего бизнеса, для их поддержки создано три специальных фонда, которым в текущем году выделено 235 млн руб. Тем не менее, за помощью в уполномоченные структуры обращаются единицы – Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства в прошлом году выдал всего 248 поручительств.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 06.04.17

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