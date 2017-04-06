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Крым

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Публикации за 06.04.17

Крымские чиновники, растратившие деньги, выделенные предпринимателям, получили условный срок

Крымские чиновники, растратившие деньги, выделенные предпринимателям, получили условный срок

Крымские чиновники, растратившие деньги, предназначенные предпринимателям, получили условный срок.

Как передает корреспондент РИА , в декабре 2016 года следственный комитет сообщил о передаче в суд дела о растрате. По данным следствия, в 2014 году с сентября по декабрь бывший директор некоммерческой организации «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» и директор общественной организации «Крымский республиканский бизнес-инкубатор» заключили договоры на оказание консультативных услуг предпринимателям в сфере разъяснения действующего законодательства. Они заведомо знали о том, что оговоренные услуги не будут оказаны.

Директор фонда, используя свое должностное положение, перечислил на счет бизнес-инкубатора 800 тыс рублей, выделенные министерством экономического развития Крыма на развитие бизнеса в регионе. Сегодня стало известно, что чиновника получили условные сроки – по 2,5 года.

Нынешний директор государственного фонда поддержки предпринимательства Дмитрий Зеленский рассказал, что теперь во избежание подобных случаев усилена обратная связь с предпринимателями – после отчета о проведении подобных семинаров и консультаций перепроверяется информация: действительно ли они проводились. По результатам таких проверок, добавил Зеленский, возбуждено еще одно уголовное дело.

В Крыму действует 82 тыс субъектов малого и среднего бизнеса, для их поддержки создано три специальных фонда, которым в текущем году выделено 235 млн руб. Тем не менее, за помощью в уполномоченные структуры обращаются единицы – Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства в прошлом году выдал всего 248 поручительств.

Симферополь, Ольга Картошина

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