Украина увеличила поставки на «вражеский» российский рынок

Украина в 2017 году на 11,6% увеличила экспорт товаров в Россию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за девять месяцев прошлого года из «Незалежной» в РФ было экспортировано товаров на 3,58 млрд долларов, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Между тем, объем поставок в Польшу составил лишь 2,5 млрд долларов, в Италию – 2,2 млрд долларов, в Испанию –1,14 млрд долларов, в Германию – 1,6 млрд долларов, в Нидерланды –1,5 млрд долларов.

Судя по данным Государственной службы статистики Украины, российский рынок является самым популярным среди украинских производителей. Отметим, выросли и объемы импорта: из РФ в «Незалежную» было поставлено товаров на 6,33 млрд долларов, что на 38,2% больше показателей предыдущего года.

Эксперты отмечают, что привычка Украины устраивать торговые блокады дорого обходится экономике страны. По словам главы представительства ЕС на Украине Хьюга Мингарелли, за блокаду Донбасса «Незалежная» заплатила огромную социальную и экономическую цену, что в значительной мере ослабило украинскую экономику. По данным Национального банка Украины, из-за блокады Донбасса страна потеряла 1,8 млрд долларов, но точную сумму, заявляют экономисты, подсчитать невозможно.

Как сообщал «Новый День», ассоциация с ЕС и поспешное введение зоны свободной торговли с Евросоюзом не принесли Украине никаких дивидендов на западном направлении: рынок «Незалежной» завален европейской продукцией, с которой не в состоянии конкурировать местные производители.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 16.01.18

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