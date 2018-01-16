Бандитизм и терроризм: президента Украины обвинили в тяжких преступлениях

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой начать расследование в отношение президента Украины Петра Порошенко, мэра Киева Виталия Кличко и других политических деятелей страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Поклонская обвиняет их в преступлениях против украинского народа и, прежде всего, в целенаправленном уничтожении людей – по языковому принципу, по политическим взглядам и так далее.

Документ, написанный от имени депутата Госдумы, носит характер публичного заявления, поэтому, в соответствии со статьей 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в течение 24 в Единый реестр досудебных расследований должны быть внесены регистрационные данные обращения и изложенные в нем сведения. После чего необходимо начать следственные действия.

В список преступников Поклонская внесла 17 человек: помимо уже упомянутых Порошенко и Кличко, там фигурируют Олег Тягнибок, Арсений Яценюк, Арсен Аваков, Александр Турчинов и другие, которые, по словам экс-прокурора Крыма, создали преступную организацию с целью государственного переворота и захвата власти, а также совершения других тяжких преступлений в отношении Украины и ее граждан. Среди указанных преступлений измена, бандитизм и финансовый терроризм.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 16.01.18

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