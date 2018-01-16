В Генпрокуратуре Украины отреагировали на заявление Поклонской

Представители Генеральной прокуратуры Украины предложили депутаты Госдумы РФ Наталье Поклонской приехать в Киев, чтобы получить развернутые ответы на ее заявление. А заодно пообщаться на другие темы.

Как уже сообщал «Новый День» , экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой начать расследование в отношении президента Украины Петра Порошенко, мэра Киева Виталия Кличко и еще 15 политических деятелей страны, которых обвинила тяжких преступлениях против украинского народа.

Документ, написанный от имени депутата Госдумы, носит характер публичного заявления, поэтому, в соответствии со статьей 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в течение 24 в Единый реестр досудебных расследований должны быть внесены регистрационные данные обращения и изложенные в нем сведения. После чего необходимо начать следственные действия.

«Вне всех сомнений и оговорок представители Генпрокуратуры Украины с большим удовольствием пообщаются с экс-прокурором аннексированного Крыму Натальей Поклонской на темы государственной измены и запрета деятельности Меджлиса крымско-татарского народа, а также сформулируют эксклюзивные ответы на ее искренние вопросы в случае прибытия последней по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-а. Все законные основания для этого есть», – заявил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Напомним, на Украине Поклонскую обвиняют в государственной измене, насильственном свержении конституционного строя, изменении границ Украины, а также в участии в преступной организации. А глава прокуратуры несуществующей Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов заявил, что действия экс-прокурора Крыма необходимо квалифицировать как военные преступления. Поклонская же заявляет, что дело в отношении нее возбуждено на Украине по политическим мотивам: «Поскольку я не поддержала антиконституционный переворот. Поскольку не вступила в преступный сговор с и.о. генпрокурора Украины Олегом Махницким, который был назначен незаконно, с превышением должностных полномочий со стороны и.о. президента. Поскольку не исполняла их незаконных и преступных указаний».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.01.18

Новый «крымский щит» напугал США. / Противник «ликвидирован»: Сакского перевозчика снимают с маршрутов. / Бандитизм и терроризм: президента Украины обвинили в тяжких преступлениях. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»