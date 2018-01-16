Противник «ликвидирован»: Сакского перевозчика снимают с маршрутов

С транспортной компанией «СТК», работающей в Сакском районе Крыма, разорвут контракт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «СТК» отказывается от перевозки льготных категорий пассажиров и не соблюдает расписание. Между «СТК» и министерством транспорта республики было заключено 12 договоров на перевозку на 28 муниципальных маршрутах, из них в Сакский район – 27 маршрутов.

«На данный момент министерство транспорта РК отправило предписания на расторжение договоров с компанией «СТК». С целью сохранения работы транспорта на маршрутах автобусное сообщение между Симферополем и населенными пунктами Сакского района будет обслуживать ГУП «Крымтроллейбус», которое имеет необходимый для этого автотранспортный резерв. При этом выделенный подвижной состав будет отвечать всем современным стандартам», – заявил сегодня глава Крыма.

Кроме того, в течение 30 дней специалисты министерств транспорта и социальной защиты проведут работу по отладке автобусного движения в Крыму и ревизии подвижных составов компаний-перевозчиков.

Как сообщал «Новый День», во время своего визита в Сакский район Аксенов отметил, что в районе так и не решена транспортная проблема и заявил: «Мы объявляем «войну» компании «СТК». Так, что противник-нарушитель «ликвидирован».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 16.01.18

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