В Алуштинской больнице умер пациент, горожане винят медиков

В больнице Алушты умер пациент, следственный комитет начал проверку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2 января мужчина был доставлен в Алуштинскую центральную больницу и через некоторое время скончался в терапевтическом отделении. По предварительным данным причиной смерти стала кардиомиопатия.

«Назначено проведение необходимых исследований, организованы проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, будет дана юридическая оценка действиям медицинских работников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе Следкома Крыма.

После данного инцидента горожане разместили петицию «О прекращении беспредела со стороны медицинских работников ЦГБ Алушты».

«2 января по вине врачей ГБУЗРК «Алуштинская ЦГБ», которые 4 часа не оказывали помощь, на 51 году жизни скоропостижно скончался директор филиала «Приветное» ФГУП «ПАО Массандра» Александр Валентинович Куликов», – отмечают в петиции горожане. Местные жители уверяют: в приемном покое учреждения держат больных часами и отказывают в госпитализации, ссылаясь на то, что нет лекарств и свободных мест.

«На самом деле палаты полупустые или закрыты на замок. Однажды уже хотели закрыть больницу и сделать из нее платный медицинский центр, жители города отстояли. Решили повторить попытку. Теперь больных с инсультом, инфарктом возят в Ливадию (более 42 километров от Алушты – прим. НД), а иногда счет идет на минуты. Администрация города ничего не предпринимает», – сетуют жители Алушты. На момент публикации информации под петицией отметились около 400 человек.

В «Черном списке Алушты» развернулись жаркие споры по поводу сборов подписей: одни горожане подчеркивают, что для начала в ЦГБ надо сменить руководство. Вторые уточняют: в одних отделениях налажена работа медперсонала, в других – нет. Третьи боятся, что после огласки данной проблемы, алуштинцам и вовсе придется ездить в Симферополь или в Ялту, так как городскую больницу могут закрыть.

«Дело в маленьких зарплатах и отсутствии финансирования», – заключают горожане.

Как сообщал «Новый День», в Алуште отмечается катастрофический дефицит медиков. В детской поликлинике не хватает 50% врачей.

Алушта, Анастасия Зук

Алушта. Другие новости 17.01.18

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