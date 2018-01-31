Медикам придется отвечать за смерть директора филиала «Массандры»

Следователи усмотрели признаки преступления в обстоятельствах смерти пациента в больнице Алушты.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в начале января, пациент умер в терапевтическом отделении центральной больницы Алушты. По информации местных жителей, умерший пациент – директор филиала «Приветное» ФГУП «ПАО Массандра» Александр Куликов. Горожане обвинили медиков в том, что они в течение 4 часов не оказывали помощь Куликову, в результате чего он и скончался от кардиомиопатии. Жители Алушты решили обратиться в министерство здравоохранения России с петицией, чтобы добиться наведения порядка в учреждении. На данный момент петицию подписали 587 человек.

Следком по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

«По данным следствия, утром 2 января 2018 года мужчина был доставлен в ГБУЗ РК «Алуштинская ЦГБ» с жалобами на самочувствие. Сотрудники больницы ненадлежащим образом исполняли свои профессиональные обязанности, в связи с чем медицинская помощь потерпевшему в необходимом объеме и необходимого качества оказана не была. В результате чего через несколько часов мужчина скончался в медицинском учреждении от кардиомиопатии», – сообщили в пресс-службе управления Следкома.

Сейчас следователи устанавливают кто именно причастен к совершению преступления, проводятся судебные экспертизы.

Алушта, Леонид Маковецкий

Алушта. Другие новости 31.01.18

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