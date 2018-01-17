Попытка переворота в Общественной палате Севастополя провалилась: суд не поддержал сторонников Чалого

Сторонники депутата Законодательного собрания Севастополя Алексея Чалого пытались организовать переворот в городской Общественной палате, но пытка провалилась.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Севастопольский городской суд принял решение отказать в иске 12 членам палаты о досрочном прекращении полномочий зампредседателя структуры Олега Гасанова.

Напомним, сторонники Чалого долгое время пытались «прибрать к рукам» Общественную палату, продвигая на руководящие должности своих кандидатов, что и привело к судебным разбирательствам. В конце 2016 года половина членов палаты провела заседание, попытавшись снять с должности председателя структуры Евгения Халайчева и его заместителя Гасанова. На их места претендовали Александр Олейников и Иван Комелов. В ноябре 2017 года Халайчев скончался, но сторонников Чалого это не оставило.

«Иск был абсурден, с политической составляющей, которая отражала на тот момент противостояние двух групп влияния – «чаловской» и «античаловской». «Чаловская» часть Общественной палаты на тот момент боролась за главенство в одном из «стейкхолдеров» севастопольского общества», – пояснила корреспонденту РИА «Новый День» член Общественной палаты Севастополя, соавтор инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова, добавив, что благодаря решению суда «восторжествовала справедливость».

Между тем, суд отклонил и ходатайство Гасанова касательно возможности занятия им поста исполняющего обязанности руководителя палаты до момента избрания нового председателя. Отказ получил и Олейников, которого сторонники Чалого двигали на руководящую должность, аргументируя тем, что он является старейшиной в структуре.

«В законе города Севастополя ничего не говорится о том, как поступать в случае того, если председатель скончался. Соответственно, вопрос об исполняющем обязанности должна решать сама Общественная палата», – считает Дронова.

После того как в палату будет выбран новый член, структуре предстоит избрать нового председателя. Строить прогнозы относительного того, как будут проходить выборы, Дронова не стала. По ее словам, борьба внутри структуры продолжается уже более года, а за это время «произошло очень много изменений в городе», и сторонники Чалого успели потерять важную по степени влияния поддержку.

В целом, считает Дронова, Общественной палаты города следует перезагрузить. При этом Дронова уверена: сторонники Чалого в этой структуре будут до последнего биться за свои места.

«Большая часть из них на самом деле будет никем, если лишится статуса членов Общественной палаты. Они не видные общественники, за частью из них нет реальных дел. Поэтому вряд ли они захотят лишиться статуса, который дает им возможность «светиться» в средствах массовой информации, присутствовать на правительственных мероприятиях и так далее», – рассказала Дронова.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 17.01.18

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