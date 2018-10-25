Общественная палата Севастополя разваливается как скомпрометированная структура

В Севастополе разваливается Общественная палата – активисты не намерены работать в скомпрометированной взяточничеством структуре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о своем выходе из палаты объявила председатель СРОО «Наш Севастополь» Ольга Дронова. Прекратить свою деятельность в структуре общественница решила после задержания главного представителя палаты по антикоррупционной деятельности по подозрению в покушении на мошенничество.

Напомним, председатель комиссии Общественной палаты Севастополя по безопасности, общественным инициативам и антикоррупционной деятельности Анатолий Лаврик был задержан сотрудниками полиции при получении суммы за незаконную услугу, которую заведомо не мог оказать. За 80 тысяч рублей он пообещал улучшить условия содержания находящегося в СИЗО гражданина и обеспечить ему беспрепятственное получение посылок, передач и бандеролей.

«Не считаю возможным оставаться далее членом организации, где комиссию по антикоррупционной деятельности возглавляет человек, задержанный за получение взятки. Господин Лаврик участвовал в работе Общественной палаты на протяжении почти трех лет, голосовал по важнейшим вопросам, волнующим Севастополь, и этот факт полностью обесценивает все решения Общественной палаты, принятые с участием Лаврика», – говорится в заявлении Дроновой.

Она также считает, что после задержания Лаврика дальнейшее пребывание в статусе члена нынешнего состава Общественной палаты является «унизительным».

Между тем Дронова напомнила о скандале, который ранее произошел в Общественной палате. Сторонники депутата Заксобрания Алексея Чалого пытались взять под контроль структуру, продвигая своих кандидатов на руководящие должности. В результате борьбы с «чаловской» частью палаты место в структуре потерял севастопольский политик и общественник Олег Гасанов.

Не последнюю роль в этом сыграл Лаврик, попавший в Общественную палату по квоте бывшего губернатора Сергея Меняйло как представитель организации «Офицеры России».

«Несмотря на разъяснение Общественной палаты Российской Федерации, несколько решений судов, поправ закон и здравый смысл, член Общественной палаты Севастополя Олег Гасанов был дважды исключен из рядов ОП. В последнем, как ни смешно это звучит, исключении Олега Гасанова решающим стал голос Анатолия Лаврика, в отношении которого следственным управлением Следственного комитета РФ по городу Севастополю возбуждено уголовное дело», – заявила Дронова.

Также общественница объявила о намерении выступить на пресс-конференции 26 октября, где расскажет о пробелах в работе Общественной палаты и даст оценку результатам деятельности структуры.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 25.10.18

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