Занимательная математика: турпоток в Крым на новогодние праздники не совпал с пассажиропотоком

Данные министерства курортов и туризма Крыма по рост туристического потока на новогодние праздники не совпадает с цифрами аэропорта и Керченской паромной переправы. С учетом того, что каждого пассажира посчитали дважды – как прибывшего и в момент отбытия – совокупный пассажиропоток не превышает половины от цифр, озвученных Минтуризма.

Напомним, согласно официальным данным, в новогодние праздники Крым посетили около 113,3 тысяч человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе аэропорта «Симферополь», в период с 29 декабря по 9 января по маршруту «Симферополь – Москва» и обратно следовали 7 из 10 самолетов.

«Это традиционное зимнее направление, – отметили в пресс-службе. – Дополнительно на новогодние праздники были открыты рейсы в Пермь, Казань, Нижневартовск, Уфу и Сургут».

При этом соотношение прибывших и отбывших составляет 50/50, то есть из 104 тыс пассажиров, обслуженных аэропортом, только четверть провели в Крыму новогодние каникулы и столько же отправились встречать новый год за пределы полуострова.

Данные пассажиропотока на Керченской переправе практически совпадают с трафиком аэропорта – около 100 тысяч человек за 10 выходных дней. И в этом случае 25% пассажиров въехали в Крым и столько же выехали из него (потом и тех, и других посчитали еще раз при движении в обратном направлении).

Пассажиропоток через пункты пропуска на границе с Украиной, который по данным погранслужбы ФСБ в преддверии Нового года сравнялся с летними показателями до 10 тыс человек в день, на курортной заполняемости практически не отразился. Опрошенные РИА «Новый День» управляющие отелями сообщили, что в их объектах граждане Украины на новогодние праздники не останавливались. Эксперты полагают, что в сводку погранслужбы попали, в основном, крымчане с гражданством Украины, а также те, кто приехал в гости к родственникам и знакомым. К туристам они не относятся.

Вероятно, в статистику минкурортов попали и крымчане, пожелавшие провести новогоднюю ночь в отелях и гостиничных комплексах. Однако к 30-процентному росту турпотока в период праздников, о котором говорит министр курортов, это вряд ли могло привести.

Очевидно, остальные туристы, зафиксированные Минкурортов, попали на полуостров каким-то магическим путем – например, с помощью порталов или трансгрессии.

Симферополь, Глеб Заскоков

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