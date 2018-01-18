Гражданский аэропорт Севастополя рискует остаться без пассажиров

Правительство России сформулировало «дорожную карту» развития гражданского сектора аэропорта Бельбек в Севастополе. Вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака с участием представителей Минтранса, Минфина, Минобороны, Минэкономики, Счетной палаты, руководителей Крыма и Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дискуссии по поводу целесообразности гражданского аэропорта в Севастополе длились около 4 лет: Бельбек построен как военный аэродром и не приспособлен для приема гражданских самолетов. После присоединения Крыма к России Минобороны разместило в Бельбеке 38-й истребительный авиаполк. Затем появилась идея развития гражданского сектора, так как аэропорт Симферополя в сезон не справлялся с пассажиропотоком. Бельбек включили в перечень аэродромов совместного базирования и предполагали использовать в качестве запасного для аэропорта Симферополь. Но для этого нужно решить ряд проблем: например, удлинить ВПП для приема пассажирских самолетов.

При этом эксперты с самого начала заявляли, что полуострову не нужно два гражданских аэропорта, тем более что Бельбек расположен неудачно. Тем не менее, власти Севастополя сделали гражданский терминал одним из основных своих проектов: сначала за счет ФЦП предполагалось строительство перрона, топливно-заправочного комплекса и закупка аэронавигационного оборудования. Реконструкцию взлетно-посадочной полосы и возведение аэровокзального комплекса хотели провести за счет частного инвестора, но этот вариант «отпал», поскольку основной инвестор оказался строителем аэропорта Симферополь. В итоге правительство РФ решило сделать Бельбек филиалом симферопольского аэропорта. До конца 2018 года должны построить взлетно-посадочную полосу и терминал – за это отвечает Минобороны, а обслуживание гражданские самолеты планируется начать в 2020 году.

Однако всерьез над проектом пока никто не работает, отмечает «Коммерсант»: в Минтрансе соответствующих поручений еще не получили. Минфин отправил запрос в Минэкономики. В Минэкономики не ответили. В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что проект с авиакомпаниями пока не обсуждали и тарифные последствия не считали.

Между тем, специалисты считают, что проект уже запоздал: к 2020 году вступит в строй новый сектор аэропорта Симферополь, а также будет открыто автомобильное и железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив.

При этом, Бельбек не очень удачно расположен: чтобы добраться до Севастополя, нужно объезжать бухту или плыть на пароме, отмечает Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов, поэтому пассажиропоток в любом случае будет ограниченным. Максимум, на что может рассчитывать Бельбек с точки зрения экономической целесообразности – на небольшие пассажирские суда и самолеты частной авиации.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 18.01.18

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