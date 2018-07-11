Патрушева заверили в скором открытии «Бельбека»

Стала известна дата открытия аэродрома «Бельбек» в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву, который проинспектировал объект, доложили о готовности полностью запустить аэродром в 2020 году.

«Он будет принимать как военные самолеты, так и гражданские, в том числе чартерные рейсы», – отметили в пресс-службе Совета безопасности.

Во время визита на объект, Патрушев пообщался со строителями и летчиками, а также ознакомился с тем, как ведутся работы по реконструкции аэродрома.

Напомним, ранее правительство РФ распорядилось сделать «Бельбек» филиалом международного аэропорта «Симферополь» и развивать его как гражданский аэродром. «Бельбек» был построен в 1941 году, при СССР и в украинский период там базировалась истребительная авиация. Планируется, что вторая взлетно-посадочная полоса появится до конца 2018 года.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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