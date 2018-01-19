Без изысков: президент Украины потратил на новогодний отдых зарплату 4 тысяч учителей

Президент Украины Петр Порошенко потратил на отдых в новогодние каникулы полмиллиона долларов. Развлекался глава «Незалежной» на Мальдивах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , журналисты с помощью открытого сервиса FlightRadar отследили перемещения самолета, в котором, по их данным, находился Порошенко. Среди официально зарегистрированных пассажиров, вылетевших 1 января на Мальдивы, президент не фигурировал. Тем не менее, администрация президента признала факт поездки Порошенко на Мальдивы и заявила, что потраченные на нее средства будут внесены в декларацию.

По данным «Радио Свобода» Порошенко, а вместе с ним еще семь взрослых и двое детей, разместились на самой дорогой вилле пятизвездочного курорта Cheval Blanc на «закрытом» острове и провели там семь дней и шесть ночей. Счет за аренду составил 276 тысяч долларов США. За еду, напитки и дополнительные услуги начислили еще 37 тысяч долларов. Аренда частного самолета обошлась примерно в 200 тысяч «зеленых».

Всего, в пересчете на украинские деньги, президент страны потратил на отдых не менее 14 млн гривен, что эквивалентно месячной зарплате 3 тысяч 700 учителей высшей категории, а также трети запланированных расходов на создание национальной электронной платформы для размещения учебной литературы.

Впрочем, в администрации президента заявили, что Порошенко пользовался на отдыхе исключительно личными средствами.

Кстати, в последние дни украинские СМИ активно обсуждают платье, в котором супруга президента Марина Порошенко появилась в Мариинском дворце на приеме иностранных дипломатов. Этот наряд приобрели еще в 2011 году, однако в статусе жены президента первая леди надела его впервые. Но не потому, что после новогодних каникул у четы не осталось денег на новое платье: просто этот наряд лучше всего подошел к интерьеру Мариинского дворца.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 19.01.18

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