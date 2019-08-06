Экс-президенту Украины Порошенко придется отвечать за каникулы на Мальдивах

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении Петра Порошенко: экс-президента обвиняют в использовании поддельных документов.

Как уже сообщал «Новый День», новогодние каникулы 2018 года Порошенко, а вместе с ним еще семь взрослых и двое детей, провели на самой дорогой вилле пятизвездочного курорта Cheval Blanc на «закрытом» острове на Мальдивах. Счет за аренду в течение семи дней и шести ночей составил 276 тысяч долларов США. За еду, напитки и дополнительные услуги начислили еще 37 тысяч долларов. Аренда частного самолета обошлась еще примерно в 200 тысяч «зеленых».

Всего, в пересчете на украинские деньги, президент страны потратил на отдых не менее 14 млн гривен, что эквивалентно месячной зарплате 3 тысяч 700 учителей высшей категории, а также трети запланированных расходов на создание национальной электронной платформы для размещения учебной литературы.

В администрации президента тогда заявили, что Порошенко пользовался на отдыхе исключительно личными средствами.

Тем не менее, у следователей нашлись причины для возбуждения уголовного дела. По словам юриста Андрея Портнова ( в свое время возглавлявшего администрацию Виктора Януковича – прим НД), установленные факты являются «не только самодостаточными для уголовного преследования фигурантов, но и вспомогательными, направленными на идентификацию их ранее неизвестных активов и раскрытие более масштабных фактов воровства и мародерства».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 06.08.19

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