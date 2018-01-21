В Крыму начинают борьбу с самовольными заграждениями во дворах

В Евпатории приступили к выполнению поручения главы Крыма обеспечить беспрепятственный доступ во дворы многоквартирных домов.

Как уже сообщал «Новый День», в начале декабря 2017 года медики пожаловались на проблему: они несколько раз сообщали в органы местного самоуправления о необходимости убрать помехи для проезда экстренных служб – от шлагбаумов до бетонных блоков, перегораживающих проезжую часть. Половина муниципалитетов ответила, что на эти цели в бюджете нет средств (хотя особых затрат такие мероприятия не требуют), другие обращения медиков и вовсе проигнорировали. «Прекратите играть в эти игры – речь о человеческих жизнях, когда счет идет на минуты», – возмутился тогда глава Крыма Сергей Аксенов и дал чиновникам на решение проблемы 3 месяца. Тех, кто опять не пошевелиться или придумает очередные отговорки, обещали привлечь к ответственности. И вот администрация Евпатории заявила, что будет горожан, самовольно перегораживающих въезд во дворы, устанавливая бетонные блоки, заграждения из шин и разбивая клумбы посереди дворовых проездов.

Управлению муниципального контроля поручено зафиксировать самовольные конструкции и выдать собственникам территории предписания о сносе заграждений. Уже составлено 8 актов. Например, во дворе дома №43 по улице 9 Мая было зафиксировано 8 препятствий. Начальник отдела по дорожному хозяйству, санитарной очистке города и вопросам благоустройства департамента городского хозяйства Евгений Медведев подчеркнул, что на комиссию по вопросам безопасности дорожного движения данные вопросы не выносились и согласования на установку заграждений никто не давал.

В администрации города назвали ситуацию недопустимой: понятно, что, устанавливая заграждения, горожане пытаются защитить свои дворы от превращения в автостоянку, но они подвергают себя и соседей большой опасности, так как в случае экстренной ситуации скорая, пожарные и полиция могут просто не успеть вовремя прибыть на вызов.

Материалы по итогам проверок будут передаваться в комиссию по вопросам безопасности дорожного движения: нарушителям выпишут штрафы и заставят демонтировать незаконные заграждения.

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 21.01.18

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