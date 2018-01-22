Вместо игорной зоны на Южном берегу Крыма разместится СПА-отель, а бухта Капсель станет платной

Бывший санаторий погранслужбы Украины «Жемчужина» в поселке Гаспра под Ялтой перейдет в аренду на 49 лет ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов». Вместо игорной зоны на 20 га южнобережой территории разместится СПА-отель категории 5 звезд с видом на Ласточкино гнездо, передает корреспондент РИА «Новый День».

Передача имущества санатория «Жемчужина» и земельных участков общей площадью 20 га предусмотрена инвестиционным соглашением, подписанным 21 декабря 2017 года между Совмином Крыма и ООО «УКИП». Проект распоряжения об аренде недвижимости выносится на заседание правительства 23 января.

Согласно планам, инвестор вложит в строительство гостиничного комплекса с спа-центром 1,2 млрд руб. Причем собственных средств у ООО «УКИП», зарегистрированного в Симферополе в ноябре 2014 года со строительным профилем деятельности, на возведение объекта нет, и заемные будут привлекаться под 10%.

По проекту 80% территории займет гостиничный комплекс и прочие постройки, включая торговые площади, рестораны, концертный и кинозал. Дорогу к замку-музею «Ласточкино Гнездо» инвестор обещает благоустроить, поскольку она будет проходить через территорию комплекса.

Строительство планируется закончить в 2019 году, а в 2020 году ввести комплекс в эксплуатацию.

Ранее глава комитета Государственного совета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщил, что вместо игорной зоны на территории бывшего санатория погранслужбы Украины «Жемчужина» появится современный комплекс стоимостью 1,5 млрд руб.

Напомним, бывший санаторий «Жемчужина» на Южном берегу Крыма в непосредственной близости от дворца-замка «Ласточкино гнездо» был отведен под создание игорной зоны. Осенью 2015 года администрации города Ялты умело провела в Гаспре общественные слушания, убедив местных жителей в пользе изъятия под игорную зону 16,8 гектара из земель поселка – жителям пообещали, что это даст дополнительные рабочие места, а подростков туда пускать не будут.

Говорилось, что строительство первого игорного заведения в Крыму начнется в 2017 году, а инвестор готов потратить на проект около $150 млн.

А в бухте Капсель под Судаком будет создана зона пляжного отдыха с лодочной станцией. Муниципальное предприятие «Судакмортранс» берет 0,5 прибрежной территории под обустройство сроком на 5 лет.

Проект распоряжения, разрешающего «Судакмортрансу» размещать в бухте нестационарные объекты, Совмин Крыма рассмотрит так же 23 января. По документу, муниципальное предприятие намеревается организовать в прибрежной полосе зону отдыха населения с теневыми навесами, кабинками для переодевания, временными павильонами и киосками, туалетами, площадками для пикников, спортивными и детскими игровыми площадками. Также в бухте Капсель появится лодочная станция и спасательный пункт.

Отметим, что в распоряжении «Судакмортранса» находятся городские пляжи Судака, успешная деятельность на которых принесла предприятию в 2016 году 2,5 млн руб прибыли.

Напомним, в декабре в бухте Капсель под Судаком приступили к демонтажу пансионата «Голубая лагуна», самовольно построенного много лет назад. По информации пресс-службы администрации Судака, на эти цели из республиканской казны выделено 600 тыс руб.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 21.01.18

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