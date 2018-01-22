Погибли и мать, и ребенок: в Крыму медики выгнали беременную на мороз

Следком Крыма начал расследование смерти беременной женщины, которую симферопольские медики выставили ночью на улицу.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по Крыму, ведомство возбудило уголовное дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, 19 января текущего года беременная женщина в связи с ухудшением состояния здоровья была транспортирована из ГБУЗ РК «Луговская ЦРБ» в ГБУЗ РК «Перинатальный центр», где, несмотря на проводимые реанимационные мероприятии, скончалась через несколько часов.

Однако выяснилось, что днем ранее женщина обращалась за помощью в ГБУЗ «РКБ им. Семашко», где ей в госпитализации было отказано.

По словам родителей погибшей, вечером 17 января у их беременной дочери поднялась высокая температура. Вызванная «скорая» доставила 21-летнюю девушку в Луговскую ЦРБ, где ее осмотрели и перенаправили в Симферопольскую больницу №7. В приемном покое у женщины взяли анализы и поставили предварительный диагноз «вроде ОРВИ под вопросом» и, в свою очередь, отправили в ГБУЗ «РКБ им. Семашко».

«Из Семашко звонила, жаловалась, что к ней вышел гинеколог и сказал: «Думаешь, я буду тебя тут ночью смотреть?» – цитируют мать девушки крымские СМИ.

В три часа ночи, несмотря на просьбы остаться до утра, пациентку выставили на улицу со словами: «Мы тоже люди, нам спать нужно». Около часа беременная женщина провела на улице в тонких брюках, пуховике и шлепанцах, пока случайная прохожая не вызвала ей такси – у нее самой разрядился телефон. В село Донское женщина вернулась с температурой 40.

Родные предполагают, что причиной отказа в госпитализации стало отсутствие паспорта и полиса ОМС, которые были украдены в Москве в прошлом году. Женщина пыталась восстановить документы, находясь в Крыму, но не успела.

На следующий день ей стало лучше, но к ночи она вновь оказалась в Луговской ЦРБ из-за возобновившейся лихорадки. Из медучреждения женщину повезли в перинатальный центр в Симферополь, где сделали УЗИ, и выяснили, что ребенок погиб, не выдержав высокой температуры. Через некоторое время скончалась и несостоявшаяся мать.

По словам родных, врачи пока не назвали причину смерти, лишь предположив, что у их дочери была вирусная пневмония, которая могла протекать бессимптомно. Вскрытие должны сделать пройдет в понедельник, 22 января.

В настоящее время Следком Крыма проводит судебные экспертизы и устанавливает все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается. Министерство здравоохранения Крыма проводит собственную проверку. Об этом сообщил руководитель ведомства Александр Голенко.

Отметим, что руководство медучреждения на телефонные звонки не реагирует.

Симферополь, Январь, Оксана Мурзина

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