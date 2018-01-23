«Открестились» от погибшей: крымские медики утверждают, что не выгоняли беременную на мороз

Медики крымской республиканской клинической больницы имени Семашко заявили, что не выгоняли беременную женщину на мороз.

Как уже сообщал «Новый День», Следком Крыма начал расследование смерти беременной женщины, которую симферопольские медики выставили ночью на улицу. По данным следствия, 19 января беременная была транспортирована из ГБУЗ РК «Луговская ЦРБ» в ГБУЗ РК «Перинатальный центр», где, несмотря на проводимые реанимационные мероприятии, скончалась через несколько часов. Известно, что 17 января женщина обращалась за помощью в ГБУЗ «РКБ им. Семашко», где ей было отказано в госпитализации. По словам родных погибшей, в три часа ночи медики, несмотря на просьбы остаться до утра, пациентку выставили из республиканской больницы на улицу со словами: «Мы тоже люди, нам спать нужно».

По версии главного врача больницы имени Семашко Александра Остапенко, женщину не выгоняли, а она самостоятельно покинула приемный покой. При этом Остапенко настаивает, что беременная была в соре с родственниками, которые якобы не хотели ее забирать домой из больницы.

«Будучи у нас в приемном покое, она сама созвонилась с родственниками. Возник какой-то семейный конфликт, в ходе которого она сказала: «Если вы не хотите меня забирать, я сама уйду». Она разговаривала по мобильному телефону, который попросила у другого пациента. Никто ее не выставлял на улицу в тапочках в мороз. Она вернула мобильный, и пока наша санитарка вышла, женщины уже и след простыл. Есть свидетели такого поведения пациентки», – цитирует РИА «Новости» Остапенко. Он заявил, что пациентку осмотрел один из лучших врачей больницы – абсолютно корректный, по словам Остапенко, человек. «Я не верю, что ее выгнали, такого быть не может. Мы никогда не отказываем пациентам в помощи, а уж тем более беременной женщине. И неважно с полисом или без», – уверяет главврач. У родных погибшей другая версия: они полагают, что причиной отказа в госпитализации стало отсутствие паспорта и полиса ОМС, которые были украдены в Москве в прошлом году. Женщина пыталась восстановить документы, находясь в Крыму, но не успела.

Симферополь, Анастасия Зук

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